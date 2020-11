Finados deverá atrair 20 mil visitantes no cemitério de Campo Mourão

Pelo menos 20 mil pessoas deverão passar pelo cemitério São Judas Tadeu, nesta segunda-feira (2 de novembro), em que é lembrado o Dia de Finados. Por conta da pandemia do coronavírus, as medidas preventivas serão adotadas aos visitantes.

A administração municipal disponibilizou totens com álcool em gel nas entradas do Cemitério para higienização das mãos. A recomendação, porém, é que as pessoas levem o próprio álcool para evitar filas e aglomerações. Vale lembrar também que não será permitida a entrada sem uso de máscara facial.

Durante o dia serão celebradas sete missas no cemitério, de duas em duas horas, das 6h às 18h, mas com uma série de regras, como o distanciamento entre as pessoas. A orientação também é para que as famílias se dividam para as visitas para não irem no mesmo horário.

A Saúde também orienta para que não sejam colocados vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas das flores para evitar acúmulo de água. Esses materiais podem servir para proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Para o comércio ambulante foram liberadas 51 vagas no espaço do estacionamento externo do cemitério. Nas barracas não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos ou flores que acumulam água. É de responsabilidade do proprietário de cada barraca o recolhimento do lixo que produzir.

As missas serão realizadas nos seguintes horários: 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h. Cada celebração será presidida por um padre diferente de Campo Mourão.