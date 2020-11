CM/Futsal se classifica e encara o Magnus na Liga Nacional

Após um jogão para se guardar na memória contra Pato Branco, o Campo Mourão Futsal conquistou a última vaga para a próxima fase da Liga Nacional. A etapa classificatória foi um tanto quanto complicada para o Campo Mourão, que sofreu alguns revés inesperados. Mas conseguiu, com muito esforço, vencer o Pato Branco, atual líder da competição e seguir no campeonato.

O jogo, fora de casa, foi cheio de emoções. O visitante saiu na frente com Ernandes, mas sofreu empate, e virada logo após. Empatou de novo com Luiz Fernando, que converteu um pênalti em gol. Valença fechou o placar, com gol contra, após finalização de Batata. 3×2 para o Campo Mourão, que estava desacreditado e provou que é capaz.

O adversário de agora é um dos favoritos ao título, o Magnus Futsal, time sorocabano que desclassificou a equipe ano passado. Mas nada desanima os mourãoenses, que vão pra cima e tentarão a vitória. A data e horário do jogo ainda será definida.