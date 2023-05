Fiação solta de poste provoca grave acidente com ciclista em C. Mourão

Uma mulher de 40 anos foi vítima de um acidente provocado por fios soltos utilizados por empresas privadas de telefonia, internet e tv a cabo, em Campo Mourão. A vítima estava de bicicleta quando enroscou o pescoço na fiação que havia ficado pendurada do poste no meio da rua.

O incidente ocorreu na sexta-feira, 12, entre as ruas Panambi e Laurindo Borges. A mulher ficou presa com o pescoço na fiação e foi socorrida rapidamente por moradores próximos que presenciaram a cena.

Eles cortaram o emaranhado de fios e a mulher foi socorrida pelo Samu, com ferimentos graves no pescoço. Em seguida foi encaminhada para atendimento médico no hospital Pronto Socorro. Esse tipo de problema coloca em risco a integridade física de pedestres, motoristas e usuários das vias públicas.

Diante a gravidade desse tipo de situação e não vendo solução por parte das empresas, os vereadores de Campo Mourão, promovem nesta manhã uma audiência pública, buscando o cumprimento da Legislação referente ao uso adequado dos postes da rede de iluminação pública, por empresas privadas de telefonia, internet e tv a cabo.

A proposta da audiência pública foi protocolada na Câmara, através de um requerimento de autoria do vereador, Marcio Berbet, assinado pelos demais parlamentares, aprovado em plenário.

“O tema já foi alvo de discussão nesta Casa de Leis, em mais de uma oportunidade, poucas ações de manutenções foram levadas a cabo. Pelo contrário, constatou-se um aumento dos locais onde as fiações nos postes estão arrebentadas, com fios pelas vias ou amarrados em árvores”, comentou Berbet.

Segundo ele, o objetivo da audiência é discutir o assunto com a comunidade, entidades públicas e privadas na tentativa de solucionar o problema recorrente.

Para debater o tema entre outros assuntos relacionados ao uso adequado dos postes da rede de iluminação pública, por empresas privadas de telefonia, internet e tv a cabo, os vereadores convidaram para a audiência pública, os seguintes setores: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, prefeitura de Campo Mourão, Secretaria Executiva da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), no Paraná e Santa Catarina, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), COPEL, Operadoras Claro, Telefônica Brasil, Vivo Sul, Oi, Ligue Móvel, BLZNET Serviços de Internet, Acessonet Informática Ltda, Connect Provedor Internet, Oeste Telecom, Campo Net, Rede Gama Telecom, BFCOM internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Campo Mourão, Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão e Clubes de Serviços de Campo Mourão.