Feto é achado em banheiro e polícia investiga suposto aborto intencional

A Polícia Civil de Campo Mourão vai investigar um caso de aborto espontâneo ou provocado ocorrido nesta madrugada, no jardim Cidade Nova. A mãe é uma jovem de 20 anos, que não havia feito nenhum acompanhamento pré-natal.

A própria mãe dela, que encontrou o feto no banheiro, já sem vida, disse que desconhecia a gravidez da filha. Segundo as informações, a jovem teria entrado no banheiro por volta das 3h da madrugada e só saiu três horas depois, passando mal.

Foi então que sua mãe entrou no banheiro e encontrou o feto, de oito meses, já sem vida. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

A jovem foi encaminhada para atendimento médico. Após receber alta, ela será interrogada na delegacia para esclarecimento dos fatos.

ABORTO: O QUE DIZ A LEI

Hoje o aborto é considerado crime previsto nos artigos 124 a 128 do Código Penal Brasileiro. Pune tanto quem pratica (com ou sem consentimento da gestante), como a gestante que consente.

O aborto espontâneo ou acidental não é considerado crime. Já o aborto provocado é considerado legal (autorizado e não punido) nos casos em que existe risco à vida da gestante, como resultado de violência sexual e nos casos de fetos anencéfalos. Para essas situações, existe o sistema de aborto legal e seguro fornecido pelo SUS.