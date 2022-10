Fetacam começa com mostra itinerante nas escolas municipais

O Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam) teve início nesta semana com mostra itinerante em escolas da rede municipal do espetáculo “A Fábula do Dejavu Infinito”. A peça, apresentada pela atriz Vanuza Eloiza, conta a saga de uma bruxa palhaça e atrapalhada que tem a missão de realizar a poção do Dejavu Infinito. O festival é promovido pela Fundação Cultural.

Toda a trama é envolvida com estripolias, ingredientes mágicos com pitadas de boas risadas, além da participação de plantas, animais e brotinhos que assistem o ritual. Na segunda-feira (10) a apresentação foi na Escola Paulo VI, na terça (Bento Mossurunga) e nesta quinta, na Escola Urupês. Nesta sexta-feira (14) será a vez da Escola Manoel Bandeira, no dia 16 (Praça São José) e dia 23, na Concha Acústica do Parque do Lago.

O Fetacam terá ainda oficina de interpretação formativa no trabalho do ator Pedro Ochoa (Maringá), no sábado (15), na Casa da Cultural. O objetivo é instrumentalizar, dar conhecimento a interpretação épica utilizada no trabalho do ator, tanto na dramaturgia, quanto na concepção de espaço cênico, adereços de cena, iluminação e sonoplastia, onde e como utilizar em uma situação de encenação.

No dia 21 de outubro está programada a oficina “A música para a cena, na cena e em mim” e no dia 22, oficina de Direção Teatral, ambos na Casa da Cultura.

De 18 a 23 de outubro está programada a Mostra Oficial, no Teatro Municipal, sempre às 20 horas. Começa com o Circuito Cultural Sesc com “Entre Janelas” (dia 18 – classificação livre); “Monstros e Cia” (19 – classificação livre); “Querida Celie…” (20 – classificação 14 anos); “Réquiem para um barbeiro” (21 – classificação 12 anos); “Infância” (22 – classificação 10 anos); “Maria Peregrina” (23 – classificação 14 anos) e “Mona Lisa Vs Hitler (23 – classificação 12 anos).