GNV: manutenção regular do veículo garante segurança e desconto de 70% no IPVA

O Gás Natural Veicular (GNV) se mantém como uma opção vantajosa para os paranaenses que percorrem grandes distâncias diariamente. Isso porque, além do combustível apresentar um maior rendimento, garantindo uma economia de até 20% para quem o utiliza, é possível obter um desconto de 70% no valor do IPVA. Os motoristas que possuem o kit GNV instalado e a documentação em dia pagam alíquota de 1% sobre o valor do veículo – o índice padrão para cálculo do imposto é 3,5%.

E para garantir o desconto de 70% no IPVA no ano de 2023, os motoristas devem fazer a inspeção veicular e apresentar a documentação no Detran-PR até o final de dezembro.

O diretor técnico-comercial da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), Fábio Morgado, ressalta que, além da vantagem econômica, garantir a manutenção do veículo em dia é fundamental para a segurança de todos.

“O GNV é altamente seguro e para prevenir acidentes é fundamental a sua correta instalação, bem como a manutenção periódica e a inspeção veicular anual. É importante que a instalação do kit GNV seja realizada apenas em oficinas credenciadas pelo Inmetro e que as recomendações de segurança sejam observadas também durante o abastecimento”, destaca.

INSTALAÇÃO DE KITS E CONVERSÃO

Qualquer veículo pode ser convertido para o GNV e, assim, se tornar bicombustível, mantendo ou a gasolina ou o etanol, adicionando o GNV. O kit deve ser instalado em uma oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Atualmente, no Paraná, há 16 oficinas aptas a fazer a instalação.

É necessário armazenar o GNV no cilindro próprio, com selo de certificação do Inmetro. Esses cilindros certificados são preparados para suportar com segurança uma grande quantidade de energia mantida sob pressão elevada, em torno de 200 bar.

“Nunca se deve substituí-los por outro reservatório, como botijões de gás de cozinha ou diferentes tanques de ar comprimido. Também nunca se deve tentar transferir GNV de um cilindro para outro”, alerta Morgado. Outra recomendação importante é não aceitar a instalação de peças usadas, recondicionadas ou de procedência desconhecida.

INSPEÇÃO PERIÓDICA

Após a conversão para GNV, e a cada 12 meses, o veículo precisa passar por inspeção em uma empresa especializada. A partir desse procedimento será possível emitir o Certificado de Segurança Veicular (CSV) e o selo GNV, essenciais para obter o licenciamento anual e para apresentar no momento do abastecimento.

ABASTECIMENTO

Nos postos, as recomendações de segurança durante o abastecimento incluem: estacionar o carro no local indicado; manter o porta-malas e o capô abertos; desligar o motor, rádio, faróis e acessórios elétricos; não utilizar o telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos; não fumar no local; sair do veículo e manter-se a uma distância segura.

O Paraná conta com postos de GNV nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo, Ponta Grossa, Colombo e Pinhais. A relação completa com os endereços está disponível no site da Compagas (AQUI).

VANTAGENS AMBIENTAIS

O GNV é um combustível seguro, com o adicional de ser menos poluente que os combustíveis líquidos. No quesito ambiental, tem uma queima mais limpa, com menos fuligem e menor geração de monóxido de carbono, o que contribui para a melhoria da qualidade do ar. Quando comparado à gasolina e ao diesel a emissão de poluentes chega a ser 30% menor.

A segurança também está presente na composição química do gás natural. Por ser um combustível mais leve que o ar é de fácil dispersão na atmosfera, o que reduz os riscos de acidentes e vazamentos.

COMPAGAS

Empresa de economia mista, tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia (Copel), com 51% das ações, a Commit Gas, com 24,5%, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. Em março de 2000, a empresa passou a ser a primeira distribuidora do Sul do País a fornecer o gás natural canalizado aos seus clientes, com a inauguração do ramal Sul do gasoduto Bolívia – Brasil (Gasbol).

Atualmente, a companhia conta com mais de 52 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica. A companhia está presente em 16 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Carambeí, Castro e Arapoti.

Fonte: Agência Estadual de Notícias