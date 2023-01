Festival de Verão nos parques foi encerrado com sucesso

Foi encerrado no domingo (29), no Parque do Lago, o Festival de Verão organizado pela Fundação Cultural de Campo Mourão. Foram três domingos de muita diversão que atraiu centenas de pessoas nos parques da Pedreira (Jardim Modelo), das Torres (Cidade Nova) e Parque do Lago.

O festival foi marcado por atividades culturais e recreativas descentralizadas da Fundação Cultural. “Aproveitamos o período de férias escolares para oferecer atividades à comunidade em geral, e principalmente às crianças e jovens”, ressalta o diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso.

Além de apresentações musicais, foram realizados espetáculo circense, parede de escalada, brinquedos infláveis, bungee jump e voo cativo de balão. “Estava tudo perfeito. Os ingressos para os brinquedos foram distribuídos conforme informado. Começou no horário programado. A organização estava ótima. Os instrutores eram muito atenciosos e cuidadosos”, escreveu Elaine Simonelli na sua rede social, onde também publicou fotos do evento.