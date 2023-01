Festival de Verão leva diversão nos parques aos domingos

Atividades culturais e recreativas fazem parte do Festival de Verão, idealizado pela Fundação Cultural para os domingos à tarde no mês de janeiro. As ações tiveram início dia 15, no Parque Pioneiro João Teodoro de Oliveira (Parque da Pedreira), no Jardim Modelo.

No próximo domingo (22), será a vez do Parque das Torres e no dia 29, no Parque do Lago. Sempre nos mesmos horários das 14h às 19h. “O intuito é descentralizar as ações da Fundação Cultural e proporcionar no período de férias escolares, atividades à comunidade em geral, e principalmente às crianças e jovens”, explica o diretor presidente da Fundação, Roberto Cardoso.

Além de apresentações musicais e espetáculos circenses, o Festival de Verão conta com parede de escalada, brinquedos infláveis, bungee jump e voo cativo de balão para adolescentes. As atrações são gratuitas, mas com limites de idade e quantidade de público.