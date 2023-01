Adolescente se apresenta na delegacia e confessa assassinato de borracheiro

O assassinato do borracheiro Essibido Vicente da Silva, 60 anos, ocorrido no sábado, 14, de manhã já foi elucidado pela Polícia Civil. Ao tomar conhecimento de que os investigadores já estavam próximos de chegar até seu endereço, o autor do crime, que é menor de idade se apresentou hoje na delegacia.

Acompanhado de dois advogados, ele confessou a autoria do crime, alegando que o motivo seria uma dívida com a vítima.

Os policiais, que no dia do crime já haviam apreendido uma moto às margens da PR-158 (anel viário), a qual teria sido usada pelo suspeito, retornaram ao local nesta segunda-feira e apreenderam a pistola usada para matar o borracheiro.

O próprio menor apontou o local onde havia deixado a arma. A Polícia Civil contou com o apoio do Serviço Reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar.

Após apreender a moto, os policiais refizeram o possível trajeto que um veículo utilizado supostamente pelo autor, teria feito após o crime. Com isso, foi identificada a placa de um veículo VW/Gol de cor branca.

Os trabalhos investigativos prosseguiram por todo o final de semana, com a finalidade de localizar o referido veículo.

Foi então que na data de hoje, após o suspeito tomar conhecimento que a Polícia Civil estava em seu encalço, compareceu até a delegacia juntamente com dois advogados, e se apresentou.

Na mesma oportunidade, indicou o local onde havia dispensado a pistola e também o capacete utilizado no cometimento do delito. Além disso, apresentou o veículo Gol que havia sido identificado pela Polícia Civil durante as diligências anteriores.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outras pessoas que possivelmente possam ter co-participação no crime.