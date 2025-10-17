Em ação contra bebidas adulteradas, Campo Mourão realiza nova rodada de vistorias

Na noite desta quinta-feira (16), uma nova etapa da força-tarefa que fiscaliza o comércio de bebidas foi realizada em Campo Mourão. O objetivo é coibir a comercialização de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa. A ação foi coordenada pela Prefeitura Municipal, por meio do Procon, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil.

A operação é uma continuidade das ações iniciadas na semana passada, em resposta ao registro de casos de intoxicação por bebidas adulteradas em diversas partes do país. Diante do cenário nacional, as autoridades locais intensificaram a fiscalização em bares e tabacarias da cidade. Durante as vistorias, as equipes verificaram a documentação fiscal, a origem e a rotulagem dos produtos comercializados.

Segundo o diretor do Procon de Campo Mourão, Edilson Moreira Cordeiro, durante a fiscalização desta quinta-feira apenas um litro de bebida apresentou irregularidade na rotulagem, o que é considerado um resultado positivo do trabalho preventivo. O principal objetivo da ação é garantir a segurança do consumidor e retirar de circulação produtos que possam representar riscos à saúde pública.