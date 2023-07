Festival “Campo Mourão no Prato” prossegue até domingo

Termina no próximo domingo (dia 30), o Festival Campo Mourão no Prato – Edição de Inverno, que começou no último dia 14 e tem a participação de 50 estabelecimentos do ramo gastronômico da cidade. Participam restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, pizzarias e outras empresas do ramo de alimentos da cidade.

É a terceira edição do festival e a frente da promoção está a Associação Comercial e Industrial (Acicam), com apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Unbiversidade Estadual do Paraná (Unespar), Sebrae, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campo Mourão e Região (Sindihorbs) e a Agência V8. Cada empresa participante oferece pelo menos um prato do cardápio ao preço máximo de R$ 24,90. A iguaria oferecida pode ser consultada através do Instagram, na página “@cmnoprato”.

A promoção foi idealizada pela Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico com o objetivo de impulsionar o setor, divulgar a gastronomia local, fomentar as vendas do segmento e estimular o mourãoense no sentido de conheça o que estão fazendo as empresas da área gastronômica do Município.

Na edição anterior do festival, que aconteceu em fevereiro, foram comercializados 6.106 pratos pelos 31 estabelecimentos que aderiram à promoção. Uma pesquisa apontou que mais de 50 por cento das pessoas que pediram os pratos do festival na edição passada foram novos clientes das empresas e que 76 por cento foram em mais de um restaurante. Segundo os organizadores, as vendas exclusivamente dos pratos ofertados pelas empresas na promoção somaram mais de R$ 150 mil em fevereiro.