CM/Futsal encara o Carlos Barbosa nesta terça-feira na Arena UTFPR

Os gaúchos da ACBF, de Carlos Barbosa/RS, serão os adversários do Campo Mourão Futsal pela Liga Nacional, na noite desta terça feira, 25, a partir das 19:30 na Arena UTFPR, em Campo Mourão.

Vigésimo colocado com 13 pontos em 15 jogos, o Carneirão busca reação para entrar na zona de classificação da competição, que leva os primeiros 16 colocados para a fase de play offs.

No time mourãoense, a única dúvida é o ala Kadu, que na última sexta-feira, jogando pelo Paranaense, sentiu uma contratura muscular e pode ficar de fora do confronto. Por outro lado, o goleiro Renan, contratado no início do mês, foi regularizado no BID e ficará à disposição da comissão técnica.

Os ingressos estão disponíveis no site do Campo Mourão Futsal e na Marujo Sport.

