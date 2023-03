Festival Campo Mourão no Prato movimentou cerca de R$ 150 mil

Um total de 6.106 pratos ao preço máximo de R$ 24,90 foram vendidos pelos 31 estabelecimentos que aderiram ao Festival “Campo Mourão no Prato”, realizado de 3 a 17 de fevereiro. A adesão das empresas do ramo gastronômico também superou as expectativas e a movimentação financeira ficou na média de R$ 150 mil.

“Os números são referentes às vendas diretamente relacionadas ao prato, sem considerar o volume de bebidas, sobremesa e de outros pratos vendidos. Alguns empresários relataram que conseguiram pagar as contas do mês graças ao movimento do festival”, disse o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Alkira Azuma, durante reunião de apresentação dos resultados na Acicam.

O Festival foi realizado em parceria entre Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Acicam, Cresol, Curso de Turismo da Unespar e Agência Veoito. Conforme pesquisa por questionário realizada pela Seidec, mais de 50 por cento das pessoas que pediram os pratos do Festival foram novos clientes das empresas e 76 por cento foram em mais de um restaurante.

“Além de saborear pratos que não conheciam, foi uma oportunidade para muitas pessoas conhecerem também novos espaços. Constatamos um alto índice de satisfação dos empresários que aderiram ao festival”, disse o secretário municipal da Seidec, Eduardo Akira Azuma.

Maria José de Araújo, moradora da Vila Urupês, disse que graças ao festival entrou pela primeira vez em um estabelecimento. “Sempre passo em frente, tinha curiosidade, mas pelas minhas condições financeiras nunca tinha ido. Quando vi que eles estavam no Festival com um prato a um preço acessível não perdi a chance de conferir”, testemunhou a cliente.

“Adoramos participar do festival. Ajudou muito na divulgação da empresa e na conquista de novos clientes. Agradecemos muito por tudo. Parabéns”, escreveu um dos empresários participantes. O festival atraiu até uma comitiva de empresários do município de Marechal Candido Rondon. O grupo possui um núcleo que discute o setor de gastronomia em busca de soluções comuns e fizeram questão de conhecer a ideia.

Nesta segunda edição, no formato presencial, o Festival foi ampliado para todo segmento de alimentação e bebidas que aderiram ao convite e se inscreveram para participar. A página do festival no Instagram atingiu mais de 4 mil seguidores, totalmente orgânico, nos 14 dias de duração.