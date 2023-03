3ª Copa Integrado Centro-Oeste de Basquete será realizada neste domingo, em Campo Mourão

O projeto Basquete Cidadão, em parceria com o Centro Universitário Integrado, realiza neste domingo (19) a 3ª Copa Integrado Centro-Oeste de Basquete. O evento deve reunir cerca de 170 atletas para a disputa das categorias sub-14 e sub-17 masculino.

A competição, que começa às 8h, terá jogos disputados nos Ginásios do Integrado Centro, JK e Colégio Estadual e reunirá 14 equipes de cidades como Ubiratã, Terra Boa, Cianorte e Ivaiporã.

Segundo Emerson de Souza, coordenador do projeto Basquete Cidadão, o evento promete ser uma “festa do basquete regional”.

Além das partidas, a programação do evento inclui cerimônia de premiação e desafio de habilidades, realizados no Ginásio do Integrado, a partir das 14h.

“Para nós é uma honra dar nome a este evento. Acreditamos que o esporte, assim como a educação, é uma importante ferramenta de inclusão e transformação social, por isso o Integrado é um dos maiores incentivadores do esporte em Campo Mourão”, destaca Mariana Pavanelli, supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado.