Festival Campo Mourão no Prato em evento internacional

O Festival Gastronômico “Campo Mourão no Prato” será apresentado nesta sexta-feira (2/6) no 17º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, em Foz do Iguaçu. Com público estimado de 8 mil pessoas, o evento é considerado um dos maiores do Turismo Brasileiro e conta com a presença de mais de 1,3 mil marcas de diversos segmentos do trade turístico.

O Festival Campo Mourão no Prato será apresentado como relato de experiência pelas professoras do Curso de Turismo da Unespar, Caroline Holm, Larissa de Mattos, Raquel Tuma e o diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município, Rosinaldo Nunes Cardoso. A iniciativa movimentou o setor gastronômico mourãoense no início deste ano e, em 15 dias, gerou mais de R$ 150 mil reais em consumo direto nos estabelecimentos da cidade.

O Festival Campo Mourão no Prato aconteceu em parceria entre o Município de Campo Mourão, Associação Comercial, Curso de Turismo da Unespar, Codecam e empresas parceiras. Dado ao sucesso da primeira edição, em julho terá o Festival de Inverno desta mesma natureza.