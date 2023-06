Homem com “máscara satânica” assusta estudantes e acaba detido com arma e munições em Farol

A Polícia Militar de Farol prendeu no início da tarde de ontem, um homem por porte ilegal de arma fogo e munições. Ele foi denunciado após transitar em frente a uma escola da cidade com um veículo VW/Gol, e usando uma máscara em alusão ao demônio, o que acabou assustando as crianças que chegavam para estudar.

A equipe policial fez patrulhamento e localizou o veículo e o suspeito no pátio de uma empresa. Durante a abordagem e a busca veicular, os policiais localizaram embaixo do banco do passageiro uma pistola, marca Taurus, modelo G2C, 9 mm, municiada com um carregador com 12 munições 9mm.

Também foi localizada no porta-luvas do veículo uma caixa contendo 32 munições 9 mm marca CBC Treina. Ao ser indagado, o homem informou ser CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), e estaria retornando da cidade de Cascavel. Disse também ser afiliado atualmente ao Clube de Caça e Tiro Vitória, da cidade de São Pedro do Ivaí.

Sobre máscara do “demônio” que estava colocada no encosto do banco do passageiro, ele alegou ser de religião satanista e que a máscara era seu amuleto. A PM deu voz de prisão e encaminhou o individuo para as providências de Polícia Judiciária.