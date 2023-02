Festival Campo Mourão no Prato chega ao final nesta sexta-feira

A segunda edição do Festival Campo Mourão no Prato, que movimenta a cidade desde o início do mês, com a participação de 31 estabelecimentos ligados à área da alimentação, será encerrada nesta sexta-feira (17/3). Cada estabelecimento que participa da promoção oferece aos clientes um prato, ao preço máximo de R$ 24,90.

O festival reúne restaurantes, lanchonetes, bares, sorveterias, cafés, pizzarias e vários outros estabelecimentos locais que atuam na área de alimentação. Divulgar as riquezas da gastronomia de Campo Mourão, bem como estimular que os próprios mourãoenses conheçam as opções que têm á disposição são os objetivos do festival.

A promoção envolve a Associação Comercial e Industrial (Acicam), Prefeitura de Campo Mourão/Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Sebrae, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindihorbs, Unespar, Cresol e a Agência Veoito

Os consumidores que ainda desejam participar da promoção podem obter outras informações sobre os estabelecimentos participantes e as iguarias servidas no instagram.com/cmnoprato ou www.facebook.com/cmnoprato