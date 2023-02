Loja fecham na segunda e terça-feira de Carnaval em CM

Os estabelecimentos comerciais de Campo Mourão que funcionaram em horário especial no período que antecedeu o último Natal permanecerão fechados na próxima segunda-feira (dia 20) e terça-feira (dia 21). O recesso no Carnaval, que já é uma tradição na cidade, constitui-se em compensação aos comerciários pela jornada em horário dilatado no final de ano.

A compensação está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor firmada pelo Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

Neste sábado, o comércio lojista de Campo Mourão funcionará em horário normal. As lojas voltam a atender em horário normal na manhã da próxima quarta-feira.