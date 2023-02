Festival “Campo Mourão no Prato 2023” começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (3) e vai até dia 17 de fevereiro o 2º festival gastronômico “Campo Mourão no Prato”, onde as empresas participantes oferecem um prato com preço máximo de R$ 24,90. O evento é realizado pela união de esforços envolvendo Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Sebrae, Codecam, Sindihorbs, Unespar, Cresol, Agência Veoito e Acicam.

O objetivo é divulgar as riquezas da gastronomia de Campo Mourão, bem como estimular que os próprios mourãoenses conheçam o que os restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, pizzarias e demais empresas do ramo de alimentos estão fazendo na cidade.

“O evento teste realizado em 2021 se mostrou muito bem sucedido e aprovado pelos clientes. Existe ainda o potencial de divulgar a vida noturna e a nossa gastronomia para toda a região da Comcam”, observa o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

As informações sobre participantes serão divulgadas no perfil: instagram.com/cmnoprato

www.facebook.com/cmnoprato