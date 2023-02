Acidente mata motorista e deixa dois gravemente feridos na rodovia BR-369

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em colisão lateral na manhã de hoje na rodovia BR-369, próximo a Ubiratã. A colisão envolveu uma Renault Duster e uma picape VW/Saveiro.

O motorista da Saveiro morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou as circunstâncias do acidente. A Duster, que tombou no meio da pista, era dirigida por uma mulher que sofreu ferimentos graves.

Na Saveiro também viajava mais uma pessoa, que ficou gravemente ferida. O veículo foi parar fora da pista. As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para hospitais da região. A PRF esteve no local para controlar o trânsito que permaneceu horas no sistema pare/siga.