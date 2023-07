Festa da Solidariedade mantém convites à venda

O Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana de Campo Mourão vai realizar a Festa da Solidariedade com o seu tradicional churrasco. A festa acontece no próximo dia 6 de agosto a partir das 10h.

A diretoria da instituição informa que restam poucos convites à venda, e o valor é de R$ 150,00 (2 ½ de carne). Interessados poderão entrar em contato via WhatsApp (44 9 99472908), com padre Adilson, ou pelo (44) 9 99827837, no Lar de Idosos.