Feriado transferido e comércio com horário especial no próximo sábado

Nesta terça-feira (10/10), o Município de Campo Mourão comemora o 76º aniversário de emancipação político-administrativa. Porém, o feriado alusivo à data foi transferido para o próximo dia 16 (segunda-feira), com base no que determina a legislação municipal.

Desde 2018, o feriado do aniversário de Campo Mourão é comemorado na segunda-feira subsequente ao dia 12 de outubro. Isso quando o dia 10 de outubro não cai no domingo. Nesse caso, as comemorações são mantidas na mesma data. A transferência do feriado de aniversário do Município de Campo Mourão foi adotada em 2017, através da lei nº 3.869.

O feriado no dia 10 de outubro, antevéspera do Dia das Crianças (12 de outubro), acabava prejudicando as vendas do comércio e levava a uma grande evasão de consumidores para outros centros. Durante anos o comércio local, através das suas entidades representativas, reivindicou a transferência do feriado.

Portanto, o comércio de Campo Mourão funciona normalmente nesta terça-feira (10 de outubro). O feriado nacional de 12 de outubro é comemorativo ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

PRÓXIMO SÁBADO

No próximo sábado (dia 14), o segundo de outubro, o comércio lojista de Campo Mourão vai estender o atendimento aos consumidores até às 17 horas. Sempre nos dois primeiros sábados do mês, o funcionamento do comércio local é estendido até o final da tarde.