Procon divulga pesquisa de preços de brinquedos e orienta sobre Dia das Crianças

O Procon de Campo Mourão realizou uma pesquisa de preços em brinquedos para o Dia das Crianças entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, em cinco estabelecimentos. Os resultados da pesquisa revelaram uma ampla variação de preços, o que demonstra a importância de pesquisar e comparar preços antes de fazer as compras. A pesquisa está disponível no link: https://abrir.link/LsV6Q

“Um dos destaques da pesquisa foi a variação mínima no preço do brinquedo ‘War’ da marca Grow, com apenas 0,04%. Isso indica que os consumidores podem encontrar esse brinquedo praticamente pelo mesmo preço em diferentes lojas”, disse o diretor do Procon, Sidnei Jardim. Por outro lado, o brinquedo “Genius” da marca Estrela apresentou a maior variação, com 350,05%.

O Procon aproveita para orientar que crianças não precisam de brinquedos caros, mas é importante que eles tenham selo do Inmetro, indicando que o produto passou por testes de segurança e qualidade. Além das informações referentes à idade, as embalagens também devem trazer a identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço) número de peças, instruções de uso, montagem e eventuais riscos que possam apresentar a criança.

A nota fiscal é muito importante para formalizar reclamações, caso ocorra algum problema com o produto. O direito de reclamar de produtos duráveis é de 90 dias.

Recomendações do Inmetro na compra de brinquedos:

• Procure pontos de venda legalmente estabelecidos, em vez do mercado paralelo

• Só compre brinquedos com o selo Inmetro

• O selo deve estar visível, impresso na embalagem, gravado ou numa etiqueta afixada ao produto

• Brinquedo importado também tem de ter selo Inmetro

• Selecione o brinquedo pela idade da criança. A faixa etária indicada deve estar na embalagem

• Quem tem filhos em idades diferentes deve cuidar para que os menores não tenham acesso aos brinquedos dos maiores

• Exija a nota fiscal ou tíquete do caixa na hora da compra

• Retire o brinquedo da embalagem antes de entregá-lo à criança

• Leia as instruções antes de passar o brinquedo aos miúdos

• O mau uso de brinquedos eletrônicos pode causar acidentes como choque elétrico ou queimaduras

• Brinquedo sem selo Inmetro deve ser denunciado à ouvidoria do órgão pelo número 0800 285 1818