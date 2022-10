Feriado em Campo Mourão será na próxima segunda-feira

Este final de semana será de recesso prolongado em Campo Mourão. É que na segunda-feira (17/10) será feriado no Município, comemorativo ao 75º aniversário de emancipação político-administrativo de Campo Mourão. Na terça-feira, as atividades voltam à normalidade na cidade, com a retomada do comércio, funcionamento de bancos, do atendimento em órgãos públicos e das aulas, por exemplo.

O aniversário de Campo Mourão foi no último dia 10, mas desde 2018 o feriado da data comemorativa acontece na segunda-feira subsequente ao feriado de 12 de outubro (Dia da Padroeira do Brasil/Dia das Crianças), conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 3.869.

A transferência do feriado do aniversário do Município, quando cai em dia útil, foi reivindicada durante anos pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e demais instituições ligadas ao comércio local. Isso porque o recesso acontecia justamente na antevéspera do Dia das Crianças, data especial que tradicionalmente aquece as vendas do comércio. O feriado prejudicava as empresas e muitos consumidores acabavam se deslocando para outros centros para fazer suas compras.

Vários municípios adotaram nos últimos anos a transferência de feriados comemorativos a datas especiais.