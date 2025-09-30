Empreende Week terá palestra de Marcelo Pivovar, da Oracle Brasil

“GenGen – Geração Generativa: as consequências da Revolução da Inteligência Artificial” será o tema da palestra que Marcelo Pivovar (Chief of Future Officer da Oracle Brasil) profere na noite do dia 7 de outubro, dentro da programação do Empreende Week, em Campo Mourão. Sua participação no evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo foi confirmada pelos organizadores no final de semana.

Curioso e apaixonado pelo futuro, Marcelo Pivovar saiu de Itapeva no interior do Estado de São Paulo para estudar Ciências da Computação na capital e, posteriormente, fez uma pós-graduação em Gerenciamento de Projetos. Ele ama esportes e se considera um “caipira nerd”, por sempre estudar conteúdos diversos, principalmente sobre tecnologia, comportamento humano e modelos mentais.

Na Oracle, ele é responsável por apresentar a empresa para o mercado e ajudar os clientes em suas jornadas de transformação digital. Além disso, ele também lidera o projeto corporativo de mindfulness, seguindo uma de suas maiores paixões: ajudar pessoas. Para ele, a tecnologia é apenas um meio para transformar a vida da sociedade.

Marcelo Pivovar tem mais de 30 anos de experiência profissional que o destacam como um dos principais especialistas em futuros, inovação e tecnologia no país. Com uma visão pragmática e estratégica sobre o futuro dos negócios e a transformação digital, ele vai além do conhecimento técnico, explorando o impacto da tecnologia e da inteligência artificial na sociedade, na cultura organizacional e nas estratégias de mercado.

Nas redes sociais, o palestrante se coloca como um curioso incansável. “Quando era criança, ficava tentando imaginar como seria o futuro. O que minha mãe chamava de “cabeça nas nuvens” acabou se tornando o “core” do meu propósito profissional: desenvolver soluções criativas para problemas complexos, estudar o comportamento humano e sua intersecção com a tecnologia, e aplicar os conceitos de futurismo como norte para tudo isso”.

EMPREENDE WEEK

A nona edição do Empreende Week será realizada de 6 a 9 de outubro nas dependências do Mourão Garden Eventos (saída para Maringá). Uma vasta e diversificada programação será desenvolvida e as inscrições – gratuitas e obrigatórias – já podem ser feitas através da internet (https://www.sympla.com.br/ evento/empreende-week-2025/ 2897737). Os organizadores solicitam aos visitantes a doação de um produto de higiene pessoal.