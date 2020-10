Feriado de aniversário de Campo Mourão na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (19), não haverá expediente nas repartições públicas do município. Apenas os serviços considerados essenciais estarão em funcionamento. A nova lei municipal aprovada a pedido da Associação Comercial e Industrial (Acicam), transferiu o feriado de aniversário da cidade (10 de outubro) para a segunda-feira seguinte. Como na segunda, dia 12, já era feriado nacional, o feriado municipal será neste dia 19 de outubro.

A transferência do feriado era uma reivindicação antiga dos empresários do comércio e a mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores em 2017. Em 2018 a lei já vigorou na prática. “Se fossemos fechar no dia 10, nossos consumidores iriam a outras cidades. Além disso, perderíamos consumidores de toda a região que costumam fazer suas compras em Campo Mourão”, justificou o presidente da Acicam, Bem Hur Berbet.