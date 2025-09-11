Fênix realiza a 9ª Caminhada na Natureza no próximo domingo

No próximo domingo, 14, acontece mais uma edição da Caminhada na Natureza. Desta vez, será no município de Fênix, com o circuito Vila Rica del Espiritu Santu. A saída e chegada serão na Igreja Luterana, às 8h.

O percurso, de 14 km, é marcado pelo contato com a natureza e visa levar mais pessoas para o campo, mostrando as belezas naturais do município de Fênix, que é considerado território histórico do Paraná, onde existe o Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo.

O local abriga ruínas jesuítas que fazem parte da maior cidade construída pelos espanhóis no século XVI no Paraná. A inscrição é gratuita, mas para quem quiser tomar café da manhã no local, o valor é de R$ 20, e o almoço, R$ 40.

A realização e uma parceria da Prefeitura Municipal de Fênix, por meio de diversas secretarias coordenadas pela Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Fênix, e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar/Emater-IDR-Paraná.

A Prefeitura de Fênix irá colocar suas equipes à disposição, com pontos de apoio durante o percurso, banheiros químicos, água e orientadores. Os participantes também poderão participar da ação solidária que será revertida para fins filantrópicos com doação de 01 litro de leite ou 1kg de alimento não perecível.

Onde se inscrever

https://tinyurl.com/4vcc59n7