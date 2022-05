Feirão do Crédito, nesta terça à tarde, na Casa do Empreendedor

Pensando nas dificuldades dos empreendedores, principalmente na busca de retomada da economia e de novas formas de fazer negócios, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec) e Casa do Empreendedor, vai realizar mais um Feirão do Crédito. As principais instituições financeiras da cidade foram convidadas para atender, nesta terça-feira (31), das 14 às 19 horas, na Casa do Empreendedor.

Ao todo, serão sete bancos e Cooperativas de Créditos, além da Fomento Paraná, que já atua na Casa do Empreendedor, que estarão presentes para disponibilizar linhas de crédito para empresas de todos os portes e segmentos. Haverá linhas de crédito também para pessoas com restrições no SPC e Serasa.

Além das instituições de crédito, estarão presentes a Acicam, Sesc, Senac, Sebrae, Prever, Unimed, Fiat Via Verde, Agência Veoito e as Empresas Juniores da UTFPR e Unespar. “Todos estarão oferecendo produtos e serviços aos empreendedores de uma forma facilitada”, explica o secretário da Seidec, Eduardo Akira Azuma, ao lembrar que o acesso ao crédito contribui nos desafios que os empresários possuem no cotidiano, com possibilidades de garantir a sustentabilidade do negócio.

Para enriquecer o evento, no Feirão de Crédito terá dois workshops totalmente gratuitos para a comunidade empresarial. Às 14h será “Marketing digital e Vendas pelo WhatsApp” e às 16h o workshop “Hora delas – dicas de crédito para mulheres empreendedoras”. A inscrição para os workshops, que terão vagas limitadas, pode ser feita na Casa do Empreendedor, na Rua São Paulo, 1787 ou pelo WhatsApp 44 98405-0663.