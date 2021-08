Feirante reforma trailer com empréstimo da Fomento Paraná

Aos 63 anos, João Pedro Kruger sente-se vitorioso como empreendedor do setor alimentício. Há três anos ele participa da Feira da Economia Criativa na Praça São José e empréstimos viabilizados pela Fomento Paraná-Casa do Empreendedor tem garantido investimentos para maior retorno do empreendimento com o qual já formou três filhos.

No mês de junho ele emprestou R$ 15 mil na Fomento Paraná e investiu mais R$ 8 mil de recursos economizados na reforma total do trailer de lanches. Foi a segunda vez que ele tomou empréstimo para investir no negócio, com prazo de 30 meses para pagar.

João Kruger e a esposa Jucineia atuam no ramo desde 1998, quando iniciou no portão de saída da Faculdade Integrado. Depois mudou-se para o outro lado da rua e mais tarde alugou um espaço no terreno em frente. Até início do ano passado trabalhava dentro de uma faculdade particular, mas com a pandemia teve que sair e além da Feira Criativa atende em um ponto na Avenida. Capitão Índio Bandeira.

Ele conta que o trailer de lanches sempre garantiu o sustento da família. “Formamos três filhos na faculdade, uma inclusive em faculdade particular, construímos a casa própria e compramos um carro zero. Tudo com o que conseguimos foi vendendo lanches”, relata. Ele recomenda a Casa do Empreendedor a quem necessita de auxílio financeiro para incrementar os negócios. “Lá o pessoal atende a gente muito bem”, completa.