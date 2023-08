Assembleia Geral do SindSaudeCm elegeu nova diretoria nesta quarta

Os trabalhadores dos estabelecimentos de serviços de Saúde de Campo Mourão e região, elegeram nesta quarta-feira (30 de agosto) a nova diretoria do SindSaudeCm, sindicato que representa a classe.

Por contar com apenas uma chapa concorrente, a eleição da chapa “Trabalhadores da Saúde Juntos para Avançar Mais” foi em assembleia por aclamação, realizada na sede do Sindicato na Av. Irmãos Pereira, 350, centro de Campo Mourão.

O SindSaudeCm representa todos os trabalhadores e trabalhadoras em serviços de Saúde, tanto hospitais (como Santa Casa, Sisnor (Pronto Socorro) e Instituto do Rim) e também Clinícas, Odontologias, laboratórios e etc. Fazem parte da entidade além de enfermeiras, enfermeiros, técnicos e técnicas de enfermagem todos os outros diversos trabalhadores como recpecionista, cozinheiras, maqueiros, equipe de limpeza e etc.

Uma das marcas mais significativas da história do SindSaudeCm, é a recente conquista do Piso Nacional da Enfermagem. A legislação, aprovada ano passado, traz um aumento salarial importante a toda a categoria dos técnicos e enfermeiros. O Sindicato atuou ativamente junto aos trabalhadores para essa conquista.

CONHEÇA A CHAPA ELEITA

Neumora Lira Beinke Gordo – Santa Casa (presidente), Jair A. Ribeiro – Téc. Santa Casa e Inst. do Rim (Secretário Geral), Janete P. Nascimento – Téc. Enf. Santa Casa (Sec. de Finanças), Magda A. Ramalho – Téc. Enf. Sisnor (Diretora de Imprensa), Neuza C. Lima – Téc. Enf. Santa Casa (Suplete), Elisangela Laczkowski – Enf. Santa Casa (Suplente), Maria C. Luciano – Téc. Enf. Santa Casa (Conselho Fiscal), Silmara B. Lira – Téc. Enf. Santa Casa (Conselho Fiscal), Joveli F. B. Busoni – Téc. Enf. Inst. do Rim (Conselho Fiscal) e Edilaine R. Silva – Téc. Enf. Santa Casa (Conselho Fiscal).