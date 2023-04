Fecam realiza Semana da Qualidade de Vida

Disseminar os aspectos que interferem diretamente na qualidade de vida e saúde dos participantes do programa Campo Mourão + Ativa é a proposta da Semana da Qualidade de Vida, que será realizada de 24 a 28 de abril pela Fundação de Esportes (Fecam). A 1ª edição foi realizada em 2018.

O evento, que será realizado no auditório do Centro da Juventude, é uma das ações do Programa Campo Mourão + Ativa e conta com a parceria de empresas e profissionais da cidade. Serão 5 workshops, envolvendo teoria e prática sobre qualidade de vida:

Dia 24 – (19 horas) – Abertura oficial e workshop “A arte dos cosméticos naturais e seus benefícios para a qualidade de vida” (palestrante voluntária: fisioterapeuta Lucilei Gomes. Empresa parceira: Equilibra Spa Sensorial – Campo Mourão).

Dia 25 (8 às 10 horas) – workshop: “Golpes e fraudes digitais: como evitar essa situação” (palestrante: advogado e diretor do Procon, Sidnei Jardim).

Dia 26 (19 às 21 horas) – workshop: “Alteridade: a importância das relações socais para uma vida social” (palestrante voluntário: psicanalista Marco Antonio Facione Berbel, da Trieb Clínica de Psicanálise e Psicologia e Faculdade Unicampo).

Dia 27 (8 às 10 horas) – workshop: “Segurança pessoal e comunitária: como proteger sua integridade física” (palestrantes: 3° sargento Claudio e soldado Tharcisio –Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – BPEC).

Dia 28 (8 às 10 horas) – workshop: “A arte do silêncio no yoga: descubra como alcançar a paz interior e melhorar sua qualidade de vida”. (palestrante voluntário: professor de yoga Christopher Vitor Cionek, da Yogin Life Escola de Yoga e Meditação).