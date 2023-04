Em parceria com a Patrulha Escolar e SINEPE-NOPR, Integrado debate medidas de segurança com escolas particulares

Na manhã desta quarta-feira (19), representantes de instituições de ensino particulares de Campo Mourão, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado do Paraná (SINEPE-NOPR) reuniram-se no Colégio Integrado para debater medidas e ações de segurança nas escolas.

Os sargentos do 3º pelotão do BPEC, Evelyn Oliveira de Souza e Cláudio Monteiro da Silva, falaram a respeito dos protocolos de segurança a serem adotados pelas instituições de ensino, bem como os cuidados que as famílias devem ter no monitoramento do comportamento e do conteúdo consumido por crianças e adolescentes nas redes sociais.

Os policiais destacaram ainda que todas as denúncias são investigadas, porém é necessário que a população fique atenta para não compartilhar informações falsas (fakenews) que possam gerar pânico. Além disso, ressaltaram que a Polícia Militar está reforçando o patrulhamento nas escolas públicas e particulares de todo o estado.

A advogada DâmaresFerreira, representante do SINEPE-NOPR, destacou que a segurança nas escolas não deve ser encarada como um problema exclusivo das instituições de ensino, mas sim de toda a sociedade. “Esta é uma questão multifatorial e deve envolver escolas, famílias, organizações, órgãos do poder público em uma ação conjunta”.

Segundo o diretor de operações do Grupo Integrado, Alan Sales da Fonseca, o momento exige cautela e união. “Estamos buscando unir forças com as instituições do setor e o poder público para traçarmos as melhores estratégias e assim darmos tranquilidade aos nossos estudantes e suas famílias, fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que é educar. Atuando em conjunto, seremos muito mais assertivos”, avalia.