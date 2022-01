Farmácia Escola Integrado retoma atendimento em novo horário

A Farmácia Escola Integrado já retomou o atendimento em 2022, desde o dia 3 de janeiro e com novo horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

A farmacêutica responsável pela unidade, Aline Aparecida Pereira Souza, informou que outra novidade são os serviços ofertados pela farmácia. “Agora, além da doação de medicamentos, estamos realizando aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, revisão da farmacoterapia e consulta farmacêutica”, disse ela.

Aline lembra que a Farmácia do Integrado atende toda a população, com uma grande variedade de medicamentos no estoque, como antibióticos, anticoncepcionais, antialérgicos, fitoterápicos, vitaminas, além de medicamentos para pressão alta e diabetes, entre outros.

Para retirar o medicamento é necessário apresentar a prescrição médica e um documento do paciente para o cadastro. “Realizamos a doação apenas mediante apresentação da prescrição médica, com exceção dos anticoncepcionais, que fornecemos sem receita”, esclarece.

A comunidade pode contribuir fazendo doações de medicamentos que não já não utiliza mais em casa, desde que esteja dentro do prazo de validade. “As doações são importantes, pois sempre há algum medicamento em falta em nosso estoque. Mas só aceitamos doação de medicamentos que estejam dentro do prazo de validade e, em casos de xaropes, cremes, pomadas e medicamentos em gotas, que a embalagem ainda esteja lacrada.”

As doações podem ser entregues na farmácia, nas igrejas católicas, no Rotary Club de Campo Mourão, no campus do Centro Universitário Integrado, ou na sede da instituição, na área central.

A Farmácia Escola Integrado está localizada na Avenida José Custódio de Oliveira, 685. Os telefones para contato são os seguintes: (44) 3518-2566, ou pelo WhatsApp (44) 99156 4362.