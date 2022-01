Operação nacional da PRF fiscaliza sistema de freios de transportes de cargas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na quarta-feira, uma operação nacional com foco nos sistemas de freios de veículos de transporte de cargas. Cerca de 5% dos caminhões fiscalizados nas rodovias federais do Rio Grande do Sul circulavam com problemas no sistema de freio.

Objetivando a fiscalização dos veículos, a conscientização dos motoristas e proprietários sobre a importância da manutenção e o aprimoramento das técnicas de fiscalização dos policiais, os PRF’s realizaram em todo o país abordagens focadas na inspeção do sistema de frenagem de veículos de carga.

No Rio Grande do Sul foram abordados 705 caminhões, 5% deles estavam com problemas nos freios. Após fiscalizados, os veículos flagrados com problemas no sistema de frenagem recebem multa de natureza grave e ficam impedidos de prosseguir a viagem enquanto não for realizado o reparo no próprio local.

Não sendo regularizados, são removidos ao depósito, já que o prosseguimento da viagem pode causar riscos para os usuários da rodovia.

Os caminhões, reboques e semirreboques possuem um conjunto de freio para cada rodado, formado por componentes como cuícas, lonas e tambores (cada eixo tem dois rodados simples ou duplos).

Quando um desses conjuntos fica inoperante, acaba sobrecarregando os demais freios que ainda funcionam. Com isso, fica reduzida a capacidade de frenagem do veículo, podendo gerar incidentes como colisões traseiras em veículos parados em fila, incêndios nas rodas (por conta do superaquecimento) que se propagam para todo o caminhão e, mais frequentemente, tombamentos e capotamentos em curvas.

O bom funcionamento dos freios é importante sempre, mas essencial em trechos com relevo acidentado, com muitos declives e curvas acentuadas, locais onde acontecem a maioria dos acidentes envolvendo esse tipo de veículo.

Matéria e foto: Polícia Rodoviária Federal