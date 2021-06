Família autoriza doação de órgãos da atriz Mabel Calzolari

A família da atriz Mabel Calzolari, 21 anos, morta pela aracnoidite torácica, doença rara que atinge a medula, autorizou a doação de seus órgãos. A jovem teve morte cerebral confirmada, nesta terça-feira (22) depois de 10 dias de internação no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro.

A confirmação da doação de órgãos foi feita ao site revistaquem.globo.com, pela atriz Monique Curi, que vinha dando apoio à atriz e continua ajudando a família da artista.

Segundo ela, o corpo da atriz será cremado após ser submetido à cirurgia para captação de órgãos. A atriz manifestou em vida o desejo de ser doadora e a família autorizou a doação, segundo Monique.

“Provavelmente serão 10 vidas salvas. Isso está deixando a Silvinha, mãe da Mabel muito, muito conformada. Porque imagina se tivesse uma coluna para salvar a Mabel, né? Ela não teve… Então através dos órgãos da Mabel, ela vai salvar pessoas que estão sofrendo tanto quanto ela estava”, declarou Monique, à Quem.

Monique contou que só pode dar continuidade aos trâmites do velório e da cremação após a cirurgia para retirada dos órgãos. “A cirurgia deve acabar amanhã (24) por volta de 16h30, 17h. Nossos planos são que amanhã a Mabel já seja retirada do hospital e o velório seja na sexta (25) de 11h às 13h no Caju para a cremação ser às 13h”, acrescentou ao site.

Mabel, que veio da Argentina acompanhada da mãe para morar em Campo Mourão, deixa um filho, Nicolas, de um ano e onze meses, da relação com o ator João Fernandes. A atriz esteve na novela Orgulho e Paixão, da TV Globo, em 2018.

Informações: revistaquem.globo.com