Falta de recursos para matérias primas reduz a produção da Casa das Fraldas

A reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a compra das matérias primas necessárias para a confecção do produto de higiene vem reduzindo drasticamente a produção da Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão, ligada à Fundação Marta Kaiser. A produção mensal que girava em torno de 16 mil unidades mensais, em média, atualmente foi de aproximadamente seis mil fraldas por mês em 2022.

A entidade, criada em 2008, chegou a produzir e distribuir 180.659 fraldas descartáveis em 2015. Nos últimos anos, a produção vem caindo em razão da dificuldade na obtenção de recursos para a aquisição de matérias primas. Em 2019 foram confeccionadas 167.509 fraldas. Já no ano seguinte foi de 112.960. No ano de 2021 foram produzidas 103.580 fraldas. No ano passado foi registrada a menor produção: 73.250.

Enquanto a produção cai drasticamente, na contra mão, a procura por fraldas cresce de forma acentuada. São instituições sociais que utilizam o produto em larga escala e diante da dificuldade para assegurar o atendimento da demanda. Também aumenta o número de famílias de baixa renda que buscam o produto para uso de membros – geralmente idosos acamados – que utilizam fraldas.

A situação é agravada pelo aumento considerável nos preços das matérias primas (manta geriátrica, polietileno, filtrante, cola, fio elástico e fita adesiva reposicionável). Para a confecção das fraldas, o que não falta são voluntários. Grupos de amigos, membros de clube de serviços, colegas de trabalho, integrantes de movimentos religiosos, etc. As pessoas procuraram a Casa das Fraldas para prestar serviço voluntário, mas grande parte é informada que a entidade não dispõe das matérias primas.

Fonte de recursos

A diretoria da Fundação Marta Kaiser, sob a liderança do presidente Roberto Olivier Leitner, tem desenvolvido ações para aumentar a arrecadação de recursos. Tem desenvolvido ações junto ao Conselho Municipal do Idoso para a obtenção de recursos do Fundo Municipal do Idoso. Também vem mantendo gestões junto a órgãos da Justiça. Outra opção em estudo é a realização de um evento gastronômico anual.

O Projeto Banner Solidário constituiu-se na principal fonte de arrecadação de recursos para a manutenção da Casa das Fraldas em 2022: R$ 28.275,50. Através de parceria com a Justiça Estadual foram conseguidos R$ 20.275,50, enquanto as promoções realizadas renderam R$ 17.302,00. A campanha Troco Solidário, do Supermercado Paraná, arrecadou R$ 10.318,76. Já o Lar de Idosos destinou R$ 10 mil, enquanto a campanha Biscoito do Bem (da Fiorella Panificadora) conseguiu R$ 4.865,00.

O relatório financeiro aponta ainda destinações feitas pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Mitra Diocesana, Lojas Maçônicas Fraternidade Mourãoense, Verdade e Justiça e Luz do Oriente, Grupo de Amigos em prol da Santa Casa, Centro Educacional Integrado, Paróquias Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Caravaggio, Santa Rita de Cássia e São Francisco de Assis, Associação de Senhoras de Rotarianos, Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Dairton Legnani, Sicoob (Dia de Cooperar), Unimed Regional, Rotary Clube Campo Mourão, Rotary Clube de Engenheiro Beltrão, Refrigeração Mamborê, Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), colaboradores da empresa Fhortsol (Peabiru) e doações de pessoas da comunidade.

Ao longo do ano passado, a Fundação Marta Kaiser repassou 73.250 fraldas e as entidades que receberam maior volume do produto foram o Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana (29.410), Pastoral da Saúde (29.382) e o Hospital Santa Casa (3.905). Também foram destinadas fraldas geriátricas descartáveis para a Apae, o Lar Dona Jacira e as comunidades de Peabiru, Engenheiro Beltrão, Luiziana, Araruna, Farol e Barbosa Ferraz.

Através da Fundação Rosa, ligada também à Fundação Marta Kaiser, foram distribuídas 27 próteses mamárias no ano passado. Entre 2018 e 2022 foram distribuídas 142 próteses gratuitamente.

A Casa das Fraldas São José tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIES – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa.