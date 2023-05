Homem é executado com tiros de pistola na cidade de Ubiratã

Mais um homicídio foi registrado na região de Campo Mourão neste fim de semana. O crime ocorreu na tarde deste sábado (20), na cidade de Ubiratã.

A vítima foi identificada como Afonso Henrique Senetra, 27 anos, conhecido pelo apelido “Fi”. De acordo com informações da Policia Militar, o jovem transitava com uma bicicleta pela rua Goiás, quando foi surpreendido por ocupantes de um veiculo Ford Ka.

O veículo se aproximou quando vieram os tiros de pistola 9mm alvejando o rapaz que morreu no local. A equipe do Samu foi acionada, mas o rapaz já estava morto.

As polícias, Civil e Cientifica fizeram os trabalhos de praxe no local e o corpo foi recolhido pelo o IML de Campo Mourão para exames de necropsia. Henrique tinha passagens pela polícia. Foi o terceiro assassinato do ano em Ubiratã e o 32º na região da Comcam.