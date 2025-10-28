ABL Futsal vence Umuarama e chega a 15 vitorias no Paranaense sub-20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu o Umuarama, por 5 a 2, fora de casa no ginásio Amario pelo do Campeonato Paranaense sub-20. Os comandados do técnico Gordo chegaram a 15 vitorias em 15 partidas, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Os gols da partida foram marcados por Teleminha (2x), Kaique (2x) e Pedrinho

Com quinze pontos em cinco partidas os mourãoenses lideram o Grupo E, seguido do Umuarama com 9 pontos; Chopinzinho (6) e Sfinge sem pontuação. A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão volta a jogar na competição no próximo domingo, dia 2 de novembro, em casa contra o Sfinge.