Explosão em silo da C.Vale em Palotina deixa 2 mortes e nove desaparecidos

O Samu atualizou as informações sobre a explosão em um silo da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná. Foram dois mortos e nove desaparecidos no incidente, além de dois feridos. A tragédia ocorreu por volta das 17h desta quarta-feira (26) e também deixou feridos.

Uma força-tarefa com bombeiros de cidades vizinhas foi montada para extinguir o incêndio provocado pela explosão e trabalhar no resgate de vítimas.

São mais de 35 socorristas e cães farejadores, das cidades de Cascavel e Toledo. Moradores da cidade, mesmo distantes da cooperativa relataram ter ouvido uma grande explosão seguida de uma nuvem de fumaça. Há relatos de tremores em casas e vidraças quebradas a cerca de 8 km do local.

Diversos vídeos feitos moradores após a explosão começaram a se propagar nas redes sociais. Várias ambulâncias conduzem as vítimas a hospitais da cidade e região.