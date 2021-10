Expedição Filhas do Paraná vai percorrer 2,5 mil km para conscientizar sobre Outubro Rosa

Saúde, economia, sustentabilidade, turismo, esporte e aventura. Tudo misturado para deixar o Paraná mais rosa nos próximos 15 dias. É assim, empunhando a bandeira do Outubro Rosa e da prevenção ao câncer de mama, que 15 mulheres motociclistas deram início nesta quinta-feira (14) à Expedição Filhas do Paraná, uma viagem de 15 dias pelo Estado, percorrendo 40 cidades e mais de 2,5 mil quilômetros.

A largada para a rota ocorreu no Palácio Iguaçu e contou com a presença do governador em exercício Darci Piana – o governador Carlos Massa Ratinho Junior está participando de uma missão internacional nos Emirados Árabes Unidos. O evento conta com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), por meio da Paraná Turismo e do Instituto Água e Terra (IAT), Paraná Esporte e da E-Paraná Comunicação.

“É um projeto especial, por ser das mulheres, e uma iniciativa moderna, que alia a divulgação do turismo do Paraná para todo o País e a promoção da saúde, da conscientização dos cuidados necessários para a prevenção do câncer de mana através do Outubro Rosa”, afirmou Piana. “O turismo é uma bandeira muito importante para o governador Ratinho Junior e esse evento colabora para isso”.

Diretora-geral da Sedest, Fabiana Campos destacou que as motociclistas farão paradas estratégicas durante todo o percurso para o plantio de 250 mudas de espécies nativas (manacá-rosa) produzidas nos viveiros do IAT. “Esse projeto congrega inovação, saúde, sustentabilidade e meio ambiente. Tudo através da força da mulher paranaense. E o manacá-rosa será a lembrança e o marco desta travessia pelo Estado”, disse.

A ação, explicou o superintendente-geral de Esporte Helio Wirbiski, integra um conjunto de medidas adotadas pela Paraná Esporte para fazer das modalidades a motor um indutor da retomada do turismo no Paraná com o avanço da vacinação contra a Covid-19 – segundo o vacinômetro nacional, ferramenta elaborada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Estado aplicou até a manhã desta quinta um total de 14,2 milhões de doses.

“É um evento pioneiro, que vai mexer com diferentes cidades e regiões do Paraná”, afirmou.

O itinerário, idealizado pela Paraná Turismo, prevê a passagem por 40 municípios que fazem divisa com Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e fronteira com Argentina e Paraguai, de diferentes regiões do Estado. A chegada será no dia 30, em Matinhos, no Litoral. “Vamos mostrar e promover os pontos turísticos do Paraná, ajudando no renascimento do setor”, comentou o diretor de Marketing e Inovação da Paraná Turismo, Irapuan Cortes.

Presidente da Confraria Filhas do Vento e da Liberdade e uma das idealizadoras do projeto, Telma Crummenauer era uma das mais empolgadas com a possibilidade de conhecer uma série de cantinhos do Paraná com o vento batendo no rosto. “É uma viagem de conscientização para que a mulher possa se amar e se cuidar. E permitir que a gente conheça de fato o nosso Paraná”, afirmou.

PRESENÇAS

Participaram do evento a presidente da E-Paraná, Clecy Amadori; a chefe do Departamento dos Direitos da Mulher da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Mara Sperandio; e o assessor da Governadoria, Lineu Tomass.

Agência Estadual de Notícias