Expectativas foram superadas no “Trajetórias Empreendedoras”

Depoimentos de mulheres mourãoenses de sucesso, que atuam em ramos diferentes de atividades, marcaram a realização do Painel “Trajetórias Empreendedoras”, que aconteceu na noite desta quinta-feira (17/8), no Sesc de Campo Mourão. O evento foi realizado em comemoração ao recém instituído Dia Nacional da Mulher Empresária e atraiu um bom público, constituído por pequenas, médias e grandes empreendedoras do Município.

O painel teve a participação de Fabiany Damasceno (da CED Evolution – Centro Educacional de Desenvolvimento e Mr Fit, franquia de alimentos saudáveis), Luciana Kaiser (da Ki Sabor Alimentos) e Giselta Veiga (escritora, terapeuta e artista plástica), que discorreram sobre o início de suas atividades profissionais, dificuldades enfrentadas, evolução de seus empreendimentos e suas metas. Também falaram sobre tendências do mercado, a crescente participação das mulheres à frente ou na gestão de empresas, espaços a serem conquistados e diversos outros temas.

Na avaliação dos organizadores do painel, a promoção superou as expectativas e constituiu-se em importante espaço de troca de experiências, com a exposição dos cases de sucesso transformando-se em estímulo e referência para futuras empreendedoras.

PROMOÇÃO

O Painel “Trajetórias Empreendedoras foi uma realização da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial), Sistema Fecomércio Sesc Senac e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg).

A criação do Dia Nacional da Mulher Empresária teve por objetivo sensibilizar a população para o tema e eliminar barreiras que limitam a trajetória empreendedora das mulheres. Destaca a autora do projeto, deputada federal licenciada Carmen Zanotto, que nas últimas décadas houve um aumento da presença de mulheres no mercado de trabalho, mas alerta: o papel socialmente atribuído a elas, de mães e responsáveis por tarefas domésticas, constitui um obstáculo para o sucesso.