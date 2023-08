Fecam promove 5ª Semana da Qualidade de Vida

Com o objetivo de discutir aspectos que interferem diretamente na qualidade de vida dos participantes do programa “Campo Mourão + Ativa”, a Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam) promove a 5ª Semana da Qualidade de Vida, de 21 a 24 de agosto.

Nesta edição, o evento, que tem parceria com profissionais e empresas locais, ganhou formato descentralizado para atender a área central e a zona oeste da cidade. A programação conta com quatro workshops envolvendo teoria e prática sobre temáticas relacionadas à qualidade de vida.

Programação:

21/08 – 19h – Abertura oficial e workshop “A Qualidade de vida, no alcance das mãos”

Local: Igreja Presbiteriana do Brasil – Rua Guarapuava, 1013;

22/08 – 8h30 – Workshop “Golpes e Fraudes Digitais: Como evitar essa situação”

Local: Paróquia Sagrada Família – Rua dos Cisnes, 923 (Cohapar);

23/08 – 8h e 14h – Oficina de Aproveitamento e Reaproveitamento Integral dos Alimentos: tortas e bolos nutritivos.

Local: Laboratório de Técnica Dietética e Gastronomia – Campus do Centro Universitário Integrado;

24/08 – 8h30 – Workshop “A arte do silêncio no yoga: Descubra como alcançar a paz interior e melhorar sua qualidade de vida”.

Local: Salão da Paróquia N. S. do Caravaggio – Rua Duque de Caxias, 393 – Jardim Lar Paraná.