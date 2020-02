Excesso de chuva causa estragos na região

As fortes chuvas que começaram a cair nesta terça-feira na região, provocaram diversos prejuízos em alguns municípios da região, principalmente no meio rural. Campina da Lagoa e Nova Cantu foram os mais afetados na região da Comcam.

Em Campina da Lagoa, nesta terça-feira, em apenas uma hora, choveu cerca de 90 milímetros. Com tanta água, curvas de nível não resistiram e acabaram cedendo, causando grande prejuízos a lavoura de milho safrinha.

Carreadores e várias estradas também ficaram intransitáveis devido a enxurrada. Na subida do Rio do Veado as aguas invadiram a pista causando transtornos e perigo aos motoristas que trafegavam pela região sentido Nova Cantu a Campina da Lagoa.

Informações Porta o Vale