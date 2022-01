Ex-professor de CM morre atropelado por moto em Guaratuba

O professor de Química, Orivaldo Scopel, que por muitos anos lecionou em escolas de Campo Mourão, morreu na madrugada deste sábado (8), no Hospital Regional de Paranaguá, após ser atropelado por uma motocicleta em Guaratuba, onde morava.

O acidente ocorreu há alguns dias e Scopel estava internado com traumatismo craniano, porém na madrugada deste sábado, após uma parada cardíaca ele não resistiu.

Bastante conhecido entre os profissionais de educação em Campo Mourão, Scopel foi professor por muitos anos na rede estadual do município, atuando nos colégios Estadual, Agrícola e também no Dom Bosco.

A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão, Ivete Keiko Sakumo lamentou a morte de Scopel e seu Facebook. “Nossas condolências aos familiares e amigos do professor Orivaldo Scopel. Trabalhou por muitos anos em nosso Colégios do NRE Campo Mourão, com muita dedicação. Descanse em paz Professor. Deus já o acolheu sob o manto de nossa Mãe Santíssima”, declarou Ivete.