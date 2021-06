Ex-presidente da APP Sindicato de CM é mais uma vítima da covid-19

O ex-presidente da APP-Sindicato de Campo Mourão, Ironei de Oliveira, 51 anos, foi mais uma vítima da covid-19, nesta segunda-feira, no município. Ele estava internado desde sexta-feira (4) e não resistiu às complicações da doença na UTI do hospital Santa Casa.

Oliveira era servidor público estadual e trabalhava no Colégio Unidade Polo, sendo militante dos movimentos sociais. Ele presidiu por dois mandatos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – Núcleo de Campo Mourão.

A direção estadual da APP-Sindicato publicou nota de pesar no Facebook. “Ironei é mais uma vítima do Covid-19 e faleceu após contaminação na escola em que trabalhava. Nossos sentimentos e solidariedade para toda a família, amigos(as) e colegas. As lembranças permanecem com saudades”, declarou a direção do Sindicato. Ironei deixa a esposa e três filhos.

MAIS MORTE

Segundo boletim divulgado no inicio da noite pela Secretaria de Saúde, Campo Mourão teve duas mortes hoje pela covid-19 – incluindo a de Ironei. O total é de 241 desde o inicio da pandemia.

Foram mais 82 casos positivos nas últimas 24 horas e 1.567 casos ativos. Os leitos continuam superlotados, com 34 internações na enfermaria (121%) e 44 na UTU-Covid, sendo 30 na ala SUS (125%) e 14 para convênio (130%).