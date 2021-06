Campo Mourão perde em Umuarama pela Copa do Brasil

Em jogo de viradas, o Campo Mourão Futsal perdeu por 4 a 3 para o Umuarama (Noroeste do Paraná) na noite desta segunda-feira (07), no primeiro de dois jogos, da segunda fase da Copa do Brasil.

O time mourãoense abriu 1 a 0 com Caio Barros, sofreu a virada do time da casa, voltou a empatar com Fabinho, que fez sua estreia na temporada, e virar com Caio Jr ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa os umuaramenses voltaram a empatar e novamente virar o jogo, quando faltavam menos de dois minutos para o final. A derrota obriga o carneiro tricolor a vencer o jogo da volta, marcado para o dia 14 na Arena UTFPR, em Campo Mourão.

PRÓXIMO JOGO

Na quinta-feira (10) o compromisso será pela Liga Nacional. O tricolor mourãoense vai até Tubarão, em Santa Catarina, enfrentar o time da casa às 19h00 horas.