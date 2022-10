Evento do programa Paraná Produtivo reuniu representantes do governo do estado e de 13 municípios da Comcam

Na sexta-feira (21/10) foi realizada a reunião do Conselho Gestor da região da Comcam do Programa Paraná Produtivo.

O Paraná Produtivo é uma iniciativa da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.

O objetivo é estimular e desenvolver territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais com o intuito de fomentar o desenvolvimento produtivo regional e integrar as políticas públicas em nível municipal e estadual, sincronizando-as com ações desenvolvidas por entidades representativas, pelo setor produtivo empresarial e pelo setor acadêmico.

O evento ocorreu no auditório da Acicam e contou com a participação de representantes de 13 prefeituras de municípios da Comcam (Iretama, Moreira Sales, Corumbataí do Sul, Campo Mourão, Terra Boa, Rancho Alegre D’Oeste, Ubiratã, Goioerê, Engenheiro Beltrão, Farol, Roncador, Peabiru e Campo Mourão), do Codecam, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Campo Mourão, Unespar, IGR Ecoaventuras Histórias e Sabores, Paraná Projetos, Instituto de Desenvolvimento Rural IDR-Paraná, Departamento de Estradas de Rodagem DER-Paraná, Paraná Turismo, Sesc, Senac e Sebrae.

A reunião teve por objetivo apresentar a estância de Governança do Paraná Produtivo da Região da Comcam, que tem como presidente o empresário e presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Fernando Yukio Mizote, Vice-Presidente a Professora da Unespar Carla Caroline Holm, Coordenadora Executiva Secretária Executiva do Codecam Jackelline Favro e, como Coordenador Regional o representante da Casa Civil da Comcam, Waldir de Oliveira.

Na oportunidade também foram apresentadas ações do governo do estado que estão sendo desenvolvidas na Comcam pelo IDR-Paraná, DER-Paraná e Paraná Turismo e o importante trabalho e parceria do Sesc, Senac e Sebrae na região.

Implementada a estância de governança do Programa Paraná Produtivo na reunião, os próximos passos do programa consistem em buscar parcerias para levantar as demandas regionais com o intuito de desenvolver ações e projetos que contribuam para fomentar o desenvolvimento econômico da região da Comcam.