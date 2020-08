Banana é cultura rentável para a região da Comcam

A produção de banana ainda é pequena na região da Comcam. A cultura na maioria das propriedades não é a atividade principal. O técnico Carlos Marek do Foco Rural, afirma que a região ainda tem um grande campo para avançar, porque plantar banana hoje é uma atividade bem rentável.

“Dependendo do tamanho da plantação, pode ser cuidada apenas pela família do agricultor e o mercado é garantido”, diz ele. Marek explica que há várias opções de comercialização para o produto. “O produtor pode ser vendido direto ao consumidor nas feiras realizadas durante a semana, no centro e bairros da cidade, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que abastece as escolas municipais, e também para as escolas estaduais”, revela.

Ainda segundo ele, a produção também pode ser encaminhada para para comercialização nos mercados da região, bem como para agroindústrias, que transforma a banana em vários subprodutos.

“Hoje temos variedades da banana que se adapta muito bem às condições de clima e solo da região. Com um solo bem preparado, adubado, a escolha das melhores mudas e o manejo correto, a atividade possibilita uma ótima lucratividade”, comenta.

Em um hectare é possível plantar até 2.000 pés de banana e atingir a produção de 50 toneladas. “Também é possível comparar o lucro, um alqueire de banana tem rentabilidade superior a 1000 sacas de soja.”

Apesar do processo de plantio estar apenas iniciando, os primeiros agricultores de Barbosa Ferraz e Corumbataí do Sul estão satisfeitos com a cultura. “As plantas estão viçosas e os cachos vão se formando naturalmente. O Foco Rural foi importante para nós, trouxe mudas de qualidade e o investimento compensou, a banana já gerou lucro na primeira colheita, e está gerando lucro, hoje sei como é importante realizar tudo de forma adequada”, afirmou o agricultor Genes Aparecido Scalada da Comunidade São Judas Tadeu de Barbosa Ferraz.

Marek diz que o segredo do sucesso para a atividade rural, hoje, é a diversificação. “O agricultor não deve se firmar em uma única cultura, mas apostar em várias frentes. Desde que utilize as tecnologias adequadas e tome os cuidados recomendados, a chance de sucesso é grande mesmo que enfrente dificuldades no percurso”, orienta.

Quem estiver interessado em produzir banana e precisar de orientação pode procurar o Foco Rural (44 99929-0049 E-mail: [email protected]), que funciona em Campo Mourão, mas atende toda a região.

O órgão dispõe de profissionais capacitados e dispostos a ajudar com assistência técnica, orientação e comercialização. “Ainda temos uma demanda muito grande a ser atendida com a banana, o preço é bom e o mercado é garantido”, completou Carlos Marek.