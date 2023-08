Eugênio Zalewski: o polonês que projetou Campo Mourão

Poucos mourãoenses sabem o nome da pessoa que projetou a cidade no início da década de 1940. O nome daquele que idealizou o município, com avenidas e ruas largas, é apenas uma dessas ruas em um dos bairros da cidade.

Eugênio Zalewski foi o responsável pelo planejamento de Campo Mourão, em 1942, cinco anos antes da emancipação do município. Zalewski nasceu em 1891, em Varsóvia, na Polônia. Ele se formou na Escola Técnica de Topografia de Varsóvia. Aos 20 anos, decidiu deixar sua terra natal e veio para o Brasil, escolhendo Curitiba, acompanhado por sua família. Mais tarde, ele se naturalizou brasileiro e iniciou o trabalho de topografia na Colônia Ivaí, no município de Ipiranga.

De Ipiranga, ele se mudou para Cuiabá, no Mato Grosso, onde trabalhou com Edmundo Mercer, o sertanista que explorou os Campos do Mourão na década de 1920. Zalewski retornou ao Paraná cinco anos depois, quando se casou com Sofia Malanowski. Em Guarapuava, foi contratado pelo comissariado de terras, realizando trabalhos naquela cidade e em Pitanga. Em 1937, esteve na região de Campo Mourão, exercendo trabalhos de topografia. No ano de 1939, estabeleceu-se definitivamente nas terras de Campo Mourão.

Em 1942, recebeu a tarefa de Sady Silva, inspetor de terras, de projetar a cidade de Campo Mourão. O projeto aprovado incluía a criação de ruas e avenidas largas. A primeira quadra da nova cidade começava na atual praça Getúlio Vargas e, de forma progressiva, foi se expandindo. A ideia era estabelecer uma cidade moderna.

Zalewski também participou do processo de criação das cidades de Araruna, Peabiru e Engenheiro Beltrão. Ele faleceu em 1957, deixando descendentes que permanecem em Campo Mourão até hoje.

Por: Jair Elias, historiador em Campo Mourão