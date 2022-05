Estudantes da UTFPR querem alteração no horário de ônibus

Um abaixo-assinado organizado por alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Campo Mourão, cobra a mudança do horário do transporte coletivo urbano.

A justificativa é que os ônibus chegam com muita antecedência em relação ao início das aulas e muito depois do fim delas, causando transtorno aos estudantes usuários.

A coleta de assinaturas é online e segue até o fim do mês. No dia 1º de junho o documento será levado à prefeitura. Até ontem 709 pessoas já tinham participado do abaixo-assinado.

Para assinar o abaixo-assinado, acesse o seguinte link: https://www.change.org/MudarHorarioOnibusMelissaturUTFPR